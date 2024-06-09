محافظ المنوفية يفتتح توسعات مدرسة كفر فيشا بتكلفة 5 ملايين جنيه

فتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تطوير وتوسعة مدرسة كفر فيشا الكبرى للتعليم الأساسي على مساحة 371 مترا مربعا، بقيمة تعاقدية 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

افتتاح مدرسة كفر فيشا

وتفقد المحافظ عددا من الفصول الدراسية ليصبح إجمالي الفصول 42 فصلا دراسيا، للنهوض بالمنظومة التعليمية والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية لتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم بالمحافظة بلغ 647 مليون جنيه خلال هذا العام الحالي، شملت إنشاء 60 مدرسة «إنشاء جديد»، وصيانة ورفع كفاءة 33 مدرسة بنطاق المحافظة.

رصف وتطوير الطرق

وتفقد محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والشوارع بمركز ومدينة منوف ضمن الخطة الإضافية للعام المالي الحالي 2023/2024، بإجمالي 21 مليونا و793 ألف جنيه، حيث تابع أعمال وضع طبقة الأساس بطريق «سرس الليان - منوف»، بطول 770 مترا وبتكلفة 9 ملايين جنيه.

وأشار مدير مديرية الطرق إلى أنه جارٍ أعمال الرصف المتكاملة بالطريق والتي تتضمن قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء أرصفة وتركيب بلاعات مياه الأمطار.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توسعة طريق برهيم من شارع أحمد شاكر حتى محطة الكهرباء بطول 800 متر متفرعات شارع الجمهورية بطول 240 مترا، وشارع الإدارة التعليمية بطول 135 مترا بتكلفة إجمالية 12 مليونا و793 ألف جنيه.

وشدد المحافظ على توسعة الطريق ونقل الأعمدة وتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من أعمال التطوير والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

تغطية مصرف منوف

فيما تفقد المحافظ أعمال تغطية مصرف منوف بتكلفة 8 ملايين جنيه لإقامة موقف نموذجي جديد ضمن الخطة الاستثمارية 2024/2025 للقضاء على المواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المركز، مؤكدا مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بأرجاء المحافظة لإحداث نقلة نوعية شاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.