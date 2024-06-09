محافظ المنيا يستعرض الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق في المراكز

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف و مديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، مشدداً الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية والانتهاء من الأعمال المقررة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، حيث تابع الدكتور رجب قياتي أعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الثانية بالمدينة (منطقة صلاح سالم) وتفرعاتها فى 25 شارعاً بإجمالي طول 7 كم تقريباً، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وذلك بعد انتهاء أعمال الاحلال والتجديد بمرفق المياه والصرف الصحي، كما تابع الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بعدد من شوارع حى غرب المدينة، ، تسهيلاً لحركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

تيسير حركة سير المواطنين والمركبات

وفي مركز سمالوط، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، أعمال رفع كفاءة الطرق بحي شمال المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية حيث تم استكمال أعمال الرصف بشارع بورسعيد (طريق مصر - أسوان الزراعى ) من الكوبري الجديد حتى ميدان الحصان بطول كيلو و 200 متر، مؤكداً على سرعة تنفيذ الأعمال لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والقرى .

كما تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي، يرافقه المهندس أحمد حسن مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمنيا، شارع المجيدي لمراجعة الأعمال قبل بدء الرصف وتلافى بعض الملاحظات وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، كما تابع رئيس المركز أعمال دهان وتجميل الأرصفة والبلدورات بشارع العرفانى وتونى بك ، لرفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل الدورية التي تتم بشوارع مدينة ملوى للارتقاء بمستوى الحضاري والجمالي لمدينة ملوي.