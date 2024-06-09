احذر لمس هذه الحشرة إذا رأيتها صدفة.. تؤدي للموت الفوري

في بحور عالم الحشرات الواسع، تم رصد حشرة لا يتجاوز حجمها بضعة سنتيمترات، ولكنها تُعد من أخطر الحشرات على وجه الأرض، ليس بسبب لدغاتها، بل بسبب شعيراتها التي تغزو جسمها الضئيل، إذ تحمل في طياتها ما يؤدي للموت الفوري، ما جعلها تعرف باسم حشرة الموت الصامت.

ووفقًا لما ورد بموقع «Natural history museum»، وأكدته الدكتورة حبيبة حماد، مدرس مساعد في قسم الحشرات بكلية علوم جامعة عين شمس، نوضح التفاصيل حول الحشرة القاتلة المسماة بالدودة المشعرة.

مواصفات الدودة المشعرة

تتميز هذه الحشرة بمظهر لطيف للغاية، يجذب الناس للاقتراب منها، إذ يغطي جسدها المئات من الشعيرات ذهبية اللون الطويلة نسبيًا مقارنة بحجم الدودة، وهذا الشعر ليس مجرد مظهر جميل لجذب الأنظار، بل هو أداة دفاعية قاتلة عند لمسها فقط وتؤدي إلى سلسلة من التفاعلات السمية فور تلامسها مع الجلد البشري.

سبب الموت عند لمس الدودة المشعرة

كل شعرة على جسم الدودة تحمل نوعا من السموم مختلفا عن الشعرة التي بجانبها، أي تحتوي هذه اليرقة الصغيرة على أكثر من 100 مادة سمية مميتة، فعند لمس شعيراتها التي تشبه الإبر تخترق تلك المواد الجلد، وتدخل بشكل مباشر إلى مجرى الدم، وبالتالي يتخثر الدم، فتؤدي إلى أعراض كثيرة مثل آلام البطن الشديدة، وظهور كرات حمراء في جميع أجزاء الجسم، بجانب ضيق تنفسي حاد، ومن ثم يفقد المرء حياته في غضون دقائق.

هل توجد الدودة المشعرة في مصر؟

وعلى الرغم من وجود هذه الحشرة في عديد من الدول العربية مثل المغرب وتونس والجزائر ولبنان وفلسطين، بجانب بعض الدول غير العربية مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا، والمكسيك، إلا أنها لا توجد في مصر، حسب تأكيد الدكتور أحمد رزق، أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، خلال حديثه لـ«الوطن».