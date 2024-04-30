تحذير من عادة يمارسها المصريون في شم النسيم.. «قد تصل إلى التسمم»

منذ سنوات طويلة ارتبط شم النسيم بتناول بعض الأكلات الخاصة بتلك المناسبة، بينها الفسيخ والرنجة، وهو تقليد مصري قديم، تناقلته الأجيال، رغم كونه غير صحي، لما تحمله هذه الوجبات من نسبة أملاح عالية، ما يشكل أزمة لبعض الفئات وأصحاب الأمراض المزمنة.

الملح عدو القلب والشرايين.. تحذير هام قبل شم النسيم

حذر جمال شعبان استشاري أمراض القلب، مرضى السكر والقلب وأصحاب الأمراض المزمنة من الإفراط في تناول الأسماك المملحة، لما لها من آثار ضارة على صحتهم، خاصة مع ارتفاع نسبة الملح فيها، مشددًا على ضرورة الابتعاد التام عن الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة.

ينصح شعبان بضرورة تجنب الفسيخ تمامًا، خاصة مرضى هبوط القلب، إذ يسبب لهم هبوطًا حادًا واحتقانًا رئويًا، الأمر ذاته بالنسبة لأصحاب الضغط المرتفع، الذين عليهم تجنبه من أجل تفادي ارتفاع ضغط الدم، الذي قد ينتهي بذبحه صدرية وارتشاح رئوي.

أما للمواطنين الأصحاء فينصح بضرورة التوازن، وألا تزيد كمية الفسيخ عن 150 جرامًا في الوجبة الواحدة، إلى جانب تناوله مع الخضروات الطازجة، مثل البصل الأخضر والخس، لتعزيز امتصاص السموم من الجسم.

من الضروري التأكد من سلامة طريقة تحضير الفسيخ، مع مراعاة وجود ملح كاف وتركه مدة كافية لا تقل عن 30 يومًا، وذلك من أجل تفادي التسمم الذي قد يحدث نتيجة طريقة التحضير غير الصحية، مع قلة الملح وعدم تركه مدة كافية.

نصائح هامة للوقاية من التسمم

من الضروري شراء الفسيخ من مصادر موثوقة.

التأكد من طريقة تحضيره الصحيحة.

عدم الإفراط في تناوله.

مراقبة الأعراض بعد تناوله، مثل: الغثيان والقيء والإسهال، والتوجه للطبيب فورًا في حال ظهورها.