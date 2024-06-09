رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جنات تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة «وحدة وحدة»

كتب:

أميرة عزالدين
04:25 م | الأحد 09 يونيو 2024
جنات

جنات

شوقت جنات جمهورها لأغنيتها الجديدة باللهجة المغربية «وحدة وحدة» المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

جنات تروج لأغنيتها الجديدة وحدة وحدة 

ونشرت جنات عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر التشويقي للأغنية الجديدة، والتي تطلقها قبل حفلها بمهرجان موازين.

تفاصيل الأغنية

وتعاونت المطربة جنات في الأغنية مع شريف شادي الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها وهي من توزيع يوسف حسين والمكس والماستر لماهر صلاح.

وشاركت جنات في الموسم الرمضاني 2024 من خلال تتر مسلسل وبقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، رانيا يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

اقرأ المزيد:

جنات تطرح أغنيتها الجديدة «بنعيش مع ناس» على يوتيوب (فيديو)

طرح «حبنا وحكاياته» تتر مسلسل بقينا اتنين بصوت جنات

جنات تنتهي من تسجيل أغنية «حاجة وتسعين» تتر مسلسل وبقينا اتنين 

عالم أزهري: «المقصرون في الدين لهم جنات سيدخلونها بإذن الله»
بقلم أميرة عزالدين