جنات تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة «وحدة وحدة»

شوقت جنات جمهورها لأغنيتها الجديدة باللهجة المغربية «وحدة وحدة» المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

جنات تروج لأغنيتها الجديدة وحدة وحدة

ونشرت جنات عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر التشويقي للأغنية الجديدة، والتي تطلقها قبل حفلها بمهرجان موازين.

تفاصيل الأغنية

وتعاونت المطربة جنات في الأغنية مع شريف شادي الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها وهي من توزيع يوسف حسين والمكس والماستر لماهر صلاح.

وشاركت جنات في الموسم الرمضاني 2024 من خلال تتر مسلسل وبقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، رانيا يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.