مناخ «الزراعة»: الموجات الحارة تؤثر على الفواكه والخضروات

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن الموجات الحارة المتلاحقة تؤثر على المحاصيل من الخضروات والفاكهة، مع امتداد الموجات الحارة لأيام، وهذا يمثل تغيرا في النمط ولكن الثابت أن صيف مصر شديد الحرارة.

ولفت خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أنه من الناحية الفلكية في التقويم القبطي بدأ شهر بؤونة وهو الشهر القبطي الأعلى في درجات الحرارة والذي أطلق عليه في التراث عبارات مثلا «بؤونة يخلي الماية تغلي في الماعونة»، وعبارة مثل «بؤونة أبو الحرارة الملعونة»، وهذا منذ آلاف السنين معلقا: «صحيح فيه تغيرات في أنماط الموجات الحرارة وباتت طويلة بعض الشيء لكن الثابت أن صيف مصر شديد الحرارة».

واصل: «هناك محاصيل تتأثر بطول الموجات الحارة وارتفاع قيم درجات الحرارة خاصة أن شهر أغسطس سيكون أخف في درجات الحرارة، لأن الربيع دائما يسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام».

ولفت إلى أن أكثر المحاصيل تأثرا بدرجات الحرارة الخضروات والقطن وعباد الشمس، فهي من طبيعتها تتحمل الحرارة، لكن لا تتحمل الموجات شديدة الحرارة.