مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024.. تعرف عليها

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعيلم الفني، أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024 بمختلف المحافظات لجميع المدارس، وأن الأمر حاليا تحت الدراسة من قبل الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت بضرورة الاستعداد مبكرا للعام الدراسي المقبل وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024

وأكدت المصادر في وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تكون مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024 مقاربة لمصروفات العام الدراسي الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة تجري حاليا وتكثف جهودها في الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2024 والمقرر انطلاقها غدا وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصروفات الصف الأول الابتدائي 2023 كنموذج استرشادي لأولياء الأمور بمختلف المحافظات:

مصروفات الصف الأول رياض أطفال

أبناء عاملين: 171.05 جنيه.

السداد كامل: 305 جنيهات.

فئات معفاة: 37.10 جنيه.

مصروفات الصف الأول الابتدائي 2023

أبناء عاملين: 171.05 جنيه.

سداد كامل: 305 جنيهات.

فئات معفاة: 37.10 جنيه.