رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024.. تعرف عليها

كتب:

أحمد أبوضيف
06:12 م | الأحد 09 يونيو 2024
الصف الأول الابتدائي

الصف الأول الابتدائي

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعيلم الفني، أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024 بمختلف المحافظات لجميع المدارس، وأن الأمر حاليا تحت الدراسة من قبل الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت بضرورة الاستعداد مبكرا للعام الدراسي المقبل وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024

وأكدت المصادر في وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تكون مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024 مقاربة لمصروفات العام الدراسي الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة تجري حاليا وتكثف جهودها في الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2024 والمقرر انطلاقها غدا وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصروفات الصف الأول الابتدائي 2023 كنموذج استرشادي لأولياء الأمور بمختلف المحافظات: 

مصروفات الصف الأول رياض أطفال

أبناء عاملين: 171.05 جنيه.

السداد كامل: 305 جنيهات.

فئات معفاة: 37.10 جنيه.

مصروفات الصف الأول الابتدائي 2023

أبناء عاملين: 171.05 جنيه.

سداد كامل: 305 جنيهات.

فئات معفاة: 37.10 جنيه.

اقرأ المزيد:

«الأعلى للجامعات» يعلن تأجيل مناقشة تعديلات التعليم المدمج

«كله تحت المنظار».. وزير التعليم يكشف هوية واضعي امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم يضع حدا نهائيا لمنع ادعاءات تبديل أوراق إجابات الثانوية العامة (خاص)

وزير التعليم العالي: شراكات جديدة مع جامعات عالمية بمشروعات الذكاء الاصطناعي

وزير التعليم العالي: إنفاق 10 مليارات جنيه على مشروعات التحول الرقمي
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.