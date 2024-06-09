بعد انكسار الموجة الحارة هل ترتفع الحرارة من جديد؟.. «الأرصاد» توضح

شهدت مختلف أنحاء البلاد، خلال الأيام الماضية، موجة شديدة الحرارة، تخطت معها درجات الحرارة أرقامًا قياسية اقتربت من الـ50 درجة على بعض المناطق، ليتبع ذلك انكسار الموجة الحارة اليوم الأحد، وسيادة طقس لطيف إلى حد ما، فهل تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد؟، هذا ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل.

انكسار الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن انكسار الموجة الحارة عمَّ معظم أنحاء البلاد اليوم، وتنخفض أكثر غدًا الاثنين، لتأتي درجات الحرارة الكبرى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، وجاءت على السواحل الشمالية العظمى 31 والصغرى 22 درجة، أما جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد فتراوحت درجات الحرارة عليهم بين 24 درجة و41 درجة مئوية للصغرى والعظمى.

هل ترتفع الحرارة من جديد؟

وفي ذلك بيَّنت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع من جديد بداية من يوم الثلاثاء المقبل، لترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة، وتصل على جنوب سيناء إلى 39 درجة، وعلى جنوب الصعيد ترتفع إلى 42 درجة مئوية، وإليك درجات الحرارة يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، كما جاءت في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

درجات الحرارة الثلاثاء 11 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.