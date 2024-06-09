«الأرصاد»: أجواء ربيعية ولطيفة بسبب هبوب رياح خماسينية اليوم

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة نشطة، خلال طقس اليوم، إذ تنشط الرياح الشمالية الغربية والجنوبية على جميع محافظات الجمهورية، ما يعمل على تلطيف حالة الطقس.

رياح خماسينية نشطة على جميع الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها، أنّ نشاط الرياح الخماسينية اليوم سيزيد من الإحساس بأجواء ربيعية معتدلة ولطيفة، خاصة مع بداية ساعات المساء، كما تعمل الرياح الشمالية الغربية على تلطيف الأجواء، خلال ساعات النهار في ظل الطقس المشمس والحار.

سرعات الرياح اليوم

ونوّه تقرير هيئة الأرصاد الجوية بتفاوت سرعة الرياح الشمالية الغربية اليوم من مكان لآخر، وذلك وفقًا للموقع الجغرافي، كالتالي:

- سرعة الرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة ومدن القناة والوجه البحري من 30 إلى 34 كيلومترًا في الساعة.

- سرعة الرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 كيلومترًا في الساعة.

- سرعة الرياح على محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد 30 كيلومترا في الساعة.