أول تعليق من مريم الخشت عن سبب تأجيل موعد زفافها

احتفلت الفنانة مريم الخشت، في شهر يونيو من العام الماضي، بخطبتها على شخص من خارج الوسط الفني، بعد أن جمعتهما قصة حب كبيرة، بحضور عدد من أصدقائها من الوسط الفني والأهل والأقارب، وكان من المنتظر أن تحتفل بزفافها خلال الأيام القليلة الماضية، لكن تأجل ذلك.

أسباب تأجيل حفل زفاف مريم الخشت

وفي أول تعليق للفنانة مريم الخشت، عن أسباب تأجيل حفل زفافها، أوضحت في تصريحات تليفزيونية، أنهما يواجهان ضغوطات كبيرة في تحضيرات الزفاف، خاصة بيت الزوجية، التي تري أنه الأهم لحياة مستقرة وسعيدة، مشددة على أنها تعيش قصة حب قوية مع خطيبها، لكن عامل الوقت سبب تأخير زفافهما.

آخر أعمال مريم الخشت

وكان آخر أعمال الفنانة مريم الخشت، مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل بدون سابق انذار؛ إذ ظهرت في نهاية الأحداث، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، وإسلام حافظ، ونهال عنبر، وآخرين، من اخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.