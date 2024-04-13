9 معلومات عن مريم الخشت بعد مشاركتها في مسلسل بدون سابق إنذار

ظهرت الفنانة مريم الخشت خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، بشخصية «مها» التي أبهرت المشاهدين رغم الظهور الخاص البسيط، لكن نالت على إشادات الجمهور بعد النجاح المبهر للمسلسل الذي يقود بطولته الفنان آسر ياسين، ونستعرض في التقرير التالي معلومات عن مريم الخشت.

كانت الفنانة مريم الخشت عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين، ونشرت أول مشاهدها في المسلسل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «مبسوطة جدا بردود الأفعال شكرا من قلبي».

معلومات عن الفنانة مريم الخشت

ولدت في يناير عام 1985 بالقاهرة وتبلغ 39 عامًا.

ابنة الشيف الشهير عماد الخشت الذي يقدم برنامج باسم «الطهي طبخة ونص» ويذاع عبر قناة CBC سفرة.

تعد ابنة الفنانة والممثلة والكاتبة زينب مبارك.

صعيدية الأصل من عائلة الخشت بمحافظة المنيا.

بدأت مريم الخشت حياتها الفنية منذ صغرها من خلال قيامها بأعمال الدوبلاج لشخصيات ديزني المشهورة.

درست وتخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم التصوير.

عملت في محطة ميجا إف إم الإذاعية.

أول دور درامي لها من خلال مسلسل لا تطفئ الشمس مع الفنانة أمنية خليل.

شاركت في 9 أعمال درامية.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يضم مسلسل بدون سابق إنذار العديد من النجوم أبرزهم بطل العمل آسر ياسين، بالإضافة إلى عائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وإسلام حافظ ونهال عنبر، وغيرهم من نجوم الفن.