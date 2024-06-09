تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 محافظة دمياط.. الخدمات 210 درجات

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الحكومية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بمجموع 233 درجة، وللقبول بفصول الخدمات الثانوية العامة بمجموع 210 درجات، وهذا القرار يأتي في إطار تنظيم عملية القبول وضمان توزيع الطلاب وفقاً للقدرات الاستيعابية للمدارس.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 محافظة دمياط

وجهت محافظ دمياط، في بيان صحفي، بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية، وكل مدرسة لمراجعة تنسيق القبول بالثانوية العامة، على أن يتم القبول وفقاً للكثافات المقررة، ويتم الترتيب تنازلياً من الأعلى إلى الأدنى وفقاً للقواعد والتعليمات.

الطلاب المقيدون بالشهادة الإعدادية

أشار محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية بلغ 31912 طالبا وطالبة، حضر منهم 31377 طالبا وطالبة الامتحانات، ونجح 26033 طالب وطالبة. من بين هؤلاء الطلاب، حصل 14312 طالب على مجموع 233 درجة فأكثر.

وأكد رمضان، أن هذا القرار يعكس الاهتمام بتنظيم العملية التعليمية وضمان توزيع الطلاب بطريقة عادلة، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية.