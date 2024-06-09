تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 بجميع المحافظات.. اعرف التفاصيل

تستعد مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لبدء إعلان تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات، بعدما جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في أغلب الأقاليم، عدا مُحافظتي الفيوم وقنا، فيما يترقب آلاف الطلاب والطالبات إعلان الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، لتقديم أوراقهم والاستعدادات للالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي، أو الدبلومات الفنية، إذ لم يوافق مجموعهم الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة.

تنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تُريد معرفته عن تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات، في ظل الخدمات المُقدمة لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية في كل مكان.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024

وأعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، في بيانات سابقة لها، إنّه يجرى تحديد درجات تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 لكل محافظة على حدة، وفقًا لنسب النجاح، ودرجات الطلاب بها، إذ يرتفع تنسيق الثانوية العامة 2024 بزيادة المجموع في نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وكذلك فإنّه ينخفض بانخفاضه.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية

وتستعد مديرية التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية خلال الساعات القليلة القادمة، خصوصًا بعدما جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت نحو 81.6%، إذ سيجرى الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، بالإضافة إلى تنسيق التمريض 2024 في آن واحد.

وكان تنسيق الثانوية العامة القليوبية العام الماضي بلغ 225 درجة كحد أدنى للقبول، ثم جرى خفضه إلى 220 درجة في المرحلة الثانية، وتخفيضه للمرة الثالثة لاستكمال الكثافة ليبلغ نحو 215 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية

وقبل ساعات قليلة، اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت نحو 83.77%، فيما تستعد مديرية التربية والتعليم لإعلان تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية خلال الأيام المقبلة، حيث كان تنسيق الثانوية العامة العام الماضي في الغربية بلغ 237 درجة، ثم جرى تخفيضه ليصبح 231 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المنوفية

ومن المقرر إعلان تنسيق الثانوية العامة محافظة المنوفية 2024/2025 خلال أيام عقب الانتهاء من تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة 15 يومًا، بعدما اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت نحو 81%، وحصول 92 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية.

وبلغ تنسيق الثانوية العامة محافظة المنوفية العام الماضي نحو 233 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة

وتكثف مديرية التربية والتعليم من أعمال الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، فضلًا عن الأعداد المطلوب قبولها، وفقًا لما ورد في القرار الوزاري المُحدد لكثافة الفصول، تمهيدًا لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة.

تنسيق الثانوية العامة الإسماعيلية

وتستعد مديرية التربية والتعليم لإعلان تفاصيل تنسيق الثانوية العامة الإسماعيلية 2024، بعد الانتهاء من حصر المجاميع لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2024، بينما من المتوقع أن يأتي شبيهًا لتنسيق الثانوية العامة محافظة الإسماعيلية العام المنصرم الذي بلغ نحو 230 درجة في بداية التنسيق، وتم تخفيضه لـ 225 درجة لاستكمال الكثافة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024، إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة، بعدما جرى اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 84.7%، فيما بلغ الحد الأدنى للتنسيق العام الماضي نحو 245 درجة في بداية التنسيق، ثم تم خفض القبول بتنسيق الثانوية العامة إلى 235 درجة، في المرحلة الثانية لاستكمال الكثافة الطلابية بالفصول.

تنسيق الثانوية العامة الشرقية 2024

ويترقب الطلاب والطالبات، إعلان تفاصيل تنسيق الثانوية العامة الشرقية 2024 بعدما جرى اعتماد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 87.1%، فيما بلغ تنسيق الثانوية العامة الشرقية العام الماضي نحو 260 درجة في المرحلة الأولى وتم خفضها إلى 228 درجة في المرحلة الثانية.