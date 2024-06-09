أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب اعتماد وإعلان النتيجة بكل المحافظات أمس السبت.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في القاهرة

وأعلن الشيخ فواز عبادي رئيس منطقة القاهرة الأزهري، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة، بعدما تسلم نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية فور اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبلغ إجمالي الطلاب 10660، حضر منهم 10152 طالبا، وتخلف عن الحضور 508 طلاب، ونجح 8326 طالبا، ودور ثان 1826، وذلك بنسبة نجاح 82%.

وجاءت أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية بمحافظة القاهرة كما يلي:

المركز الأول: عمر حسام صبري معهد عبدالله رفاعي الأزهري

المركز الأول مكرر: عبد الرحمن زكريا محمد معهد طلائع الأزهر الشريف جسر السويس

المركز الثاني: عصام عبدالملك عبد الحميد معهد 15 مايو الأزهري

المركز الثالث: عمر خالد جابر معهد الإمام عبدالحليم محمود

المركز الثالث مكرر: يوسف محمد أمين معهد معهد طلائع الأزهر الشريف جسر السويس

المركز الرابع: على الحسيني محمود معهد عبد الله رفاعي الأزهري

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الجيزة

كما تقدم الشيخ أيمن عبود مدير عام الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والدكتور سيد عويس، مدير عام منطقة الجيزة الأزهرية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، بالتهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية 2024، ولأولياء أمورهم على ما بذلوه من جهدٍ وعطاء لدعم أبنائهم أبناء الأزهر الشريف، وجاءت الأسماء كالتالي:

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في القليوبية

وأعلن الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في القليوبية، وجاءت الأسماء كالتالي:

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الإسماعيلية

كما أعلن الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالإسماعيلية، وقد حصدت الفتيات معظم المراكز الأولى، وجاءت الأسماء كالتالي:

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الأقصر

وأعلن الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الأقصر، كالتالي:

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في أسوان

وتقدم الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، بالتهنئة إلى أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في أسوان على ما بذلوه من جهد وعطاء، وجاءت الأسماء كما يلي:

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في كفر الشيخ

وقدمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام فتوح حماد الوكيل الثقافي للمنطقة، بخالص التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ، وجاءت الأسماء كالتالي:

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