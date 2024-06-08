أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 على مستوى الجمهورية، والتي جاءت بنسبة نجاح تخطت 76% وفقا لما أعلنه القطاع، ما جعل البعض يسأل عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وفي إطار الحديث عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اعتمد النتيجة اليوم وأعلن نسبة النجاح.

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة جنوب سيناء كالتالي:

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بجنوب سيناء

1- رقية سامي فرج الله الخياط إدارة طور سيناء معهد فتيات الطور النموذجي المركز الأول المجموع: 490 النسبة المئوية: 100%.

2- محمود أحمد فتحي محمد إدارة دهب معهد بنين نويبع المركز الثاني المجموع: 488 النسبة المئوية 99.59%.

3- أحمد سليمان عبد الله علي إدارة رأس سدر معهد بنين السادات المركز الثالث المجموع: 487 النسبة المئوية: 99.38%.

4- أحمد وائل محمد عثمان إدارة رأس سدر معهد بنين السادات المركز الثالث مكرر، المجموع: 487، النسبة المئوية: 99.38%.

5- أمل خالد علي محمد النادي إدارة طور سيناء معهد فتيات الطور النموذجي المركز الثالث، المجموع: 487 النسبة المئوية: 99.38%.

6- خديجة شاذلي بكري شاذلي إدارة طور سيناء معهد فتيات الطور، المركز الثالث مكرر، المجموع: 487، النسبة المئوية: 99.38%.

7- كريم محمد أحمد أبو العلا إدارة رأس سدر معهد بنين أبو رديس، المركز الثالث مكرر، المجموع: 487، النسبة المئوية: 99.38%.

8- أفنان الهادي عبد البديع شعبان إدارة طور سيناء معهد فتيات الطور النموذجي المركز الرابع، المجموع: 486، النسبة المئوية: 99.18%.

9- آلاء محمد أحمد الفخراني إدارة طور سيناء معهد فتيات الطور النموذجي، المركز الخامس، المجموع: 485، النسبة المئوية: 98.97%.

10- عبد الرحمن حسيني حسن محمد إدارة دهب معهد بنين نويبع، المركز الخامس مكرر، المجموع: 485، النسبة المئوية: 98.97%.