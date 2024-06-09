موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات.. اعرف وقتها

7 أيام فقط تفصلنا عن حلول عيد الأضحى 2024، بينما يولي آلاف المسلمين أهمية كبرى لمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات لأدائها في موعدها برفقة الأسرة، إذ يستعد آلاف المسلمين لاستقبال العيد بصيام العشر من ذي الحجة، حتى يوم وقفة عرفات، ثم أداء صلاة عيد الأضحى صباح الأحد الموافق 16 يونيو المقبل، ونحر الأضاحي بعد ذلك.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات، وكيفية صلاة العيد، فضلًا عن عدد ركعات صلاة العيد، وكذلك عدد تكبيرات صلاة العيد، وحكمها هل صلاة عيد الأضحى سنة أم فرض، وما هي طريقة صلاة عيد الأضحى.

متى تبدأ صلاة عيد الأضحى؟

وحددت دار الإفتاء في بيان سابق لها متى تبدأ صلاة عيد الأضحى، بإنّها تبدأ حينما ترتفع الشمس في السماء بقدر رمح، أي بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبًا، وهو الأمر الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والشافعية.

ما هي طريقة صلاة عيد الأضحى؟

ووفقًا للإفتاء فإنّ عدد ركعات صلاة العيد يتضمن ركتان، بينما يبلغ عدد تكبيرات صلاة العيد نحو 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات في الرقعة الثانية، بينما تكون طريقة صلاة عيد الأضحى، بافتتاح الركعة الأولى بسبع تكبيرات بعد الإحرام، ثم قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرًا واستكمال الصلاة ركوعًا وسجودًا مثل الصلاة العادية، ثم في الركعة الثانية يتم التكبير 5 مرات بعد تكبيرة القيام، ثم قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم الركوع والسجود والجلوس للتشهد والتسليم كما في الصلاة العادية.

صلاة عيد الأضحى سنة أم فرض؟

وأجابت الإفتاء في بيان سابق لها على سؤال المواطنين حول صلاة عيد الأضحى سنة أم فرض؟ بإنّ صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث حثّ السيدات على الخروج لأدائها حتى وإنّ كن حائضات، وأداء الصلاة في الخلاء.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات

ويحل موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات وفقًا لما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة القاهرة.. 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الجيزة.. 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الفيوم.. 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة بني سويف.. 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة المنيا.. 6:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة أسيوط.. 6:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة قنا.. 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة سوهاج.. 6:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الوادي الجديد.. 6:33 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الأقصر.. 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة أسوان.. 6:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة البحر الأحمر.. 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة القليوبية.. 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة المنوفية.. 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الدقهلية.. 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الشرقية.. 6:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الغربية.. 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة كفر الشيخ.. 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الإسماعيلية.. 6:12 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة السويس.. 6:13 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الإسكندرية.. 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة دمياط.. 6:12 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة بورسعيد.. 6:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة البحيرة.. 6:19 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة مطروح.. 6:31 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة جنوب سيناء.. 6:13 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة شمال سيناء.. 6:05 صباحًا.