طوارئ بالفيوم لاستقبال عيد الأضحى.. وقرار خاص للثانوية العامة

أعلنت محافظة الفيوم، رفع درجة الاستعدادات القصوى، في جميع المديريات، ومراكز المدن والقرى، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان، بتكثيف الحملات على الطرق والمزارات السياحية والمواقف والمناطق الترفيهية، بالإضافة إلى الأسواق ومحال الجزارة، والأسواق، ومنافذ بيع اللحوم، والشوادر، مشددًا على التواجد الميداني لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية، للتدخل والتعامل الفوري في حالة حدوث أي أمر طارئ.

وبحث محافظ الفيوم، استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، خلال اجتماع عاجل عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، ناقش خطة كل قطاع من القطاعات طوال فترة أيام العيد وما قبلها، وذلك للتأكد من التأهب والجاهزية ورفع درجة الاستعداد للقصوى، مشددًا على ضرورة اليقظة التامة والجدية في العمل من قِبل اللجان المشكلة في كل قطاع على حده.

التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التعامل بصورة فورية مع أي أحداث طارئة، والاستجابة العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، بواسطة غرف العمليات في مختلف مراكز المحافظة بالاشتراك مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية في ديوان عام المحافظة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع مسؤولي مديريات الطب البيطري والتموين والصحة والأوقاف وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، والمتابعة الميدانية، والسياحة والمواقف والبيئة، وجميع الجهات ذات الصله، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محال الجزارة، ومنافذ بيع اللحوم، والشوادر، وأسواق الخضار والفاكهة، والمواقف، والطرق، والمنشآت والمزارات السياحية، والمتنزهات الترفيهية، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

توفير الأجواء المناسبة لعيد الأضحى

وشدد على ضرورة المرور الدوري خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لإحكام السيطرة، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين ليتمكنوا من قضاء أيام العيد في طمأنينة وسعادة.

الحد من الضوضاء خلال العيد

ووجه بالحد من الضوضاء، وتقليل استخدام المكبرات الصوتية، وذلك لتوفير الهدوء اللازم، بسبب تزامن الاحتفال بعيد الأضحى مع امتحانات الثانوية العامة 2024.