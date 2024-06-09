احذر هذا الأمر مع لحمة العيد.. يسبب الإصابة بمرض خطير 

في عيد الأضحى المبارك، تُعد اللحوم هي الطبق الرئيسي على المائدة، على الرغم من اختلاف أصنافها، سواء مشوية أو مطبوخة أو حتى مسلوقة، تظل الأقرب للجميع أما بالنسبة لطهيها فلكل «شيخ طريقة»، ولكل ربة منزل نوع لحمة ووصفات مميزة لتحضير أشهى وألذ الأطباق، لكن هناك عادة خاطئة منتشرة بين عدد كبير من النساء عند تحضير اللحمة، تسبب الإصابة بمرض خطير ما هو؟.

احذر هذا الفعل مع اللحمة في العيد

مجموعة كبيرة من النساء يلجأن لغسل اللحوم فور قطعها من الأضحية أو شرائها من المجازر، ظنًا أن هذه العادة تطهرها من الدماء، وتخلصها من البكتريا، لكنها خطوة خطيرة بحسب أطباء التغذية، لما ينتج عنها من مشكلات صحية خطيرة، فبحسب تصريحات الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، يؤدي غسل اللحوم إلى احتفاظها بالبكتيريا المسببة للإصابة بالفيروسات التي تضر بصحة الإنسان، كما تشكِّل خطر الإصابة بالسالمونيلا، كما تلتصق بعض الفيروسات بأدوات التقطيع.

وأضاف «جمال» أن الطريقة الأفضل لطهي اللحوم في عيد الأضحى هو سلقها في درجة غليان عالية للماء، أو شويها، إذ تؤدي الحرارة العالية إلى قتل البكتيريا.

أعراض السالمونيلا

يصاب البعض بالسالمونيلا، بسبب غسل اللحوم، وتكون أعراضها كالآتي:

تشنجات في المعدة.

براز دموي.

إسهال.

البرد والقشعريرة.

حمى.

صداع الرأس.

معدة مضطربة.

القيء.

وبحسب معهد «MSD» الأمريكي للعدوى، تُسبّب بكتيريا السالمونيلا أحيانًا عدوى أكثر خطورة هي حمى التيفويد، لا ترتبط باللحوم فقط، لكنها تنتقل عند تناول الأطعمة الملوثة بالبكتيريا، مثل الدجاج أو البيض غير المطهي بشكل جيّد، تنتقلَ من خلال مجرى الدَّم وتصيب أجزاء أخرى من الجسم.

يعاني المريضُ من غثيان، وألم بطني تشنجي، يلي ذلك إسهال مائي وأعراض أخرى، ولا تُعد المضادات الحيويَّة مُفيدةً عادةً للأشخاص الذين يُعانون من حالات العدوى المعويَّة بالسالمونيلّا Salmonella، ولكنَّها مفيدة للأشخاص الذين يُعانون من جراثيم في الدم.