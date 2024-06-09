أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-6-2024.. الكندوز يسجل 300 جنيه

استقرار كبير شهدته أسعار اللحوم اليوم وفق الشعبة العامة للقصابين، خاصة أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الأحد 9-6-2024، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 350 جنيها، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل.

أسعار اللحوم اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم بحسب شعبة القصابين، والتي جاءت كالتالي:

- كيلو اللحم الضأن تراوح بين 240 و410 جنيهات.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو» تتراوح بين 340 و410 جنيهات.

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: من 270 لـ300 جنيه.

- كيلو اللحم الكندوز «الصغير»: من 330 لـ410 جنيهات.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 300 جنيه.

- لحم ضأن بعظم: من 320 لـ420 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و290 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق البلدي 320 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ150 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحوم البرازيلي البقري يتراوح بين 270 و300 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 210 جنيهات.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 310 جنيهات.

- سعر اللحوم الهندي 210 جنيهات للمفروم.