«الأرصاد» تحذر من عودة الموجة الحارة الثلاثاء: ذروتها الخميس وتمتد إلى السبت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إنَّ الموجات شديدة الحرارة التي نتعرض لها في هذه الفترة أعلى من المعدلات الطبيعية، نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الفترة من العام، مضيفا: «مصر تعرضت لموجات شديدة الحرارة مماثلة لهذه الموجة في صيف 2006، على سبيل المثال».

«شاهين»: قسوة الموجات الحارة على مصر في طول فتراتها

تابع «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّه في ظل التغيرات المناخية التي تعيشها مصر، مثلها في ذلك مثل بقية العالم، فإنَّ قسوة الموجات الحارة بدأت تستغرق وقت أطول، بمعنى أنه لم تكن تمر علينا موجات شديدة الحرارة تستمر لأكثر من 10 إلى 15 يوما، مثل ما شهدناه في مايو 2024.

عودة الموجة الحارة الثلاثاء المقبل

كشف أن موجة الحر التي كُسرت اليوم، متوقع عودتها يوم الثلاثاء بعد غد، لتشهد درجات الحرارة عودة وارتفاعات تدريجية، وتسجل ذروتها خلال الفترة من الخميس إلى السبت، الذي يوافق وقفة عيد الأضحى المبارك، لتتعرض القاهرة الكبرى لدرجات حرارة تتجاوز الـ40 درجة مئوية، وأقصاها 41 و42 يومي الجمعة والسبت، علماً بأن متوسط درجات الحرارة تقاس في الظل.

وأشار أن أعلى درجات حرارة يتم تسجيلها في مصر على مدار العام تكون في الفترة بين منتصف مايو الأخير وحتى منتصف يونيو، أي خلال الشهر الأخير من فصل الربيع، والفارق هو طول الموجات شديدة الحرارة، والموعد الرسمي لبدء فصل الصيف يوم 21 يونيو المقبل ومستمر 3 أشهر ومن أبرز سماته زيادة معدلات الرطوبة التي تزيد احساسنا بالحرارة لزيادة نسبة التعرق وانخفاض مستوى الأكسجين بالجو، في حين تحجب الارتفاعات القياسية للحرارة.