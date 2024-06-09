محافظ أسوان: تأجيل تنفيذ بعض المشروعات لتجنب قطع المياه خلال الموجة الحارة

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتأجيل تنفيذ أعمال ربط عمارات حي اللوتس بطريق السادات حتى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتجنب قطع المياه عن المناطق المتأثرة، مثل المحمودية، وطريق السادات، والدماس، وعمارات كسر الحجر، والغازات والتي كان مقرر لها من الساعة الثامنة من مساء غد الاثنين الموافق حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم اليوم التالي الثلاثاء.

وجاءت توجيهات محافظ أسوان عقب تلقيه تقريراً يشير إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

قطع المياه عن منطقة الصداقة الجديدة وتقسيماتها

وأعلنت محافظة أسوان، في بيان، أنه سيتم استكمال أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 ملم من مادة GRP بخط جديد من الصلب طرد محطة مياه الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، بهدف زيادة تدفقات المياه لحي الصداقة الجديدة، وخاصة الأدوار العليا. وبناءً على ذلك، سيتم قطع المياه عن الصداقة الجديدة وتقسيماتها اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء غد الاثنين الموافق، حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم التالي.

تدبير احتياجات المواطنين من مياه الشرب

وأهابت شركة المياه بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية والقاطنين بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل بدء فترة الانقطاع المحددة، كما يمكنهم الاتصال بالخط الساخن 125 في حالة الحاجة إلى سيارات مياه الشرب المجانية.