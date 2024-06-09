اعرف درجات الحرارة غير المناسبة لضبط التكييف في الصيف.. تؤدي إلى تلفه

التكييف من أهم الأجهزة في فصل الصيف، لتبريد الأجواء في المنزل والشعور بالبرودة والراحة، إلا أن ضبطه على درجة حرارة معينة، قد يؤدي إلى تلفه، لذا يجب الانتباه عند ضبط الحرارة، مع تنظيف الفلتر من وقت لآخر، للحفاظ على عمره الافتراضي، وهو ما نتناوله في السطور التالية..

حذر يوسف محمد فني تكييفات، خلال حديثه لـ«الوطن»، من ضبط درجة حرارة التكييف على أقل من 24 درجة، وخاصة الدرجات 22، 19، 18، لأنه يحتاج إلى وقت طويل جدًا حتى يفصل، مما يؤدي إلى تلفه بعد فترة قصيرة، أو حاجته للصيانة بصفة دورية.

ضبط التكييف على درجات معينة

يمكن ضبط التكييف على درجة 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، لكن لا يفضل أبدًا أقل من 24، حتى يعمل الكباس بشكل جيد، ويفصل بفصل التكييف.

تشغيل التكييف على 22 درجة في حالة واحدة فقط

يمكن تشغيل التكييف على 22 درجة في حالة واحدة فقط، وهي تفعيل خاصية «SLEEP» بالضغط عليها مرة واحدة، وهي مخصصة لرفع درجة التبريد تدريجيًا، للوصول إلى الدرجة المناسبة، فبعد مرور حوالي ساعة، سترتفع درجة الحرارة إلى 23 درجة، وبعد ساعة أخرى ترتفع إلى 24 درجة وهكذا، وفقًا لـ«يوسف».

ضرورة تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف

نصح «يوسف» بضرورة تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف، من وقت لآخر، حتى يعمل بكفاءة، ومنع أي حدوث أي انسداد، قد يؤثر على التركيب الداخلي للمكيف، لذا فإن تنظيف الفلتر لا يحتاج إلى مجهود كبير.

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