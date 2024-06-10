الإفتاء تكشف أفعالا تجلب الطمأنينة للطلاب خلال الامتحانات.. فضلها عظيم

دعاء تيسير الامتحان يُعتبر من الأدعية التي يلجأ إليها الطلاب لطلب العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى خلال فترات الامتحانات.

يُشعر الدعاء الطالب بالطمأنينة والراحة النفسية، ويُزيد من ثقته بقدراته وبأن الله سيكون معه في كل خطوة، ويُستحب أن يردد الطالب أدعية مثل: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً»، و«رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي».

دعاء تيسير الامتحان وسورة الفاتحة

وأوضحت دار الإفتاء أن دعاء تيسير الامتحان لا يقتصر على مجرد الكلمات، بل يجب أن يكون نابعاً من القلب وبإخلاص وتوجه حقيقي إلى الله، ويمكن للطلاب أيضاً أن يستعينوا بأذكار الصباح والمساء، وقراءة القرآن الكريم، خاصة سورة الفاتحة وآية الكرسي، لما لهما من فضل عظيم في جلب الطمأنينة والراحة.

نصائح قبل دعاء تيسير الامتحان

كما ينبغي على الطالب قبل أن يردد دعاء تيسير الامتحان أن يلتزم بالتحضير الجيد والدراسة المنتظمة، حيث إن الله يأمرنا بالأخذ بالأسباب، ويجب أن يكون الدعاء مكملاً للجهد الشخصي والاجتهاد في الدراسة، الثقة بالله، والاعتماد عليه بعد بذل الجهد، يُعطي الطالب شعوراً بالراحة واليقين بأن الله لن يضيع تعبه وسعيه.

صيغ مستحبة لـ دعاء تيسير الامتحان

ومن الصيغ المستحب ترديدها ضمن دعاء تيسير الامتحان: «اللهم ردّ لي ما استودعتك إياه ممّا حفظت وممّا درست وممّا قرأت، فأنا بحاجة إليه اللهم افتح عليّ فتوح العارفين، وألهمني الاجابات الصحيحة، وبارك لي في وقت الامتحان، اللهمّ سهّل ما أراه صعبًا، وكن عونًا لي عند كلّ سؤال اقرأه، اللهمّ ارزقني التّمكين عند الإجابة، وثبّتني على ما هو صحيح، اللهمّ أعِنّي على حلّ الامتحان، واجعلني ممّن يرى السؤال فيعرف إجابته، اللهم ارزقني سداد الإجابات، وسرعة إصابة الإجابة الصحيحة، اللهم ارزقني سرعة الفهم وأرشدني للصواب في حل السؤال».