أفلام عيد الأضحى 2024.. روبي تقدم «أكشن» ومحمد إمام يعيد أمجاد الزعيم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحي 2024، والذى ينطلق رسميًا يوم الأربعاء المقبل قبل 72 ساعة من وقفة عيد الأضحي المقبل، لتعلن دور العرض السينمائية اشتعال المنافسة على كعكة الإيرادات بوجود نجوم الصف الأول.

ويضم موسم أفلام عيد الأضحي 2024، أربع أفلام وهي: «اللعب مع العيال، ولاد رزق 3، عصابة الماكس، أهل الكهف».

ويرصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل ومفاجآت تلك الأفلام، وذلك على النحو التالي:

فيلم عصابة الماكس

يشهد فيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي العديد من المفاجآت والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن بينها ظهور الفنانة روبي لأول مرة بدور أكشن، إذ ظهرت خلال برومو الفيلم وهي تقوم بالعديد من حركات الأكشن التي تدربت عليها جيدًا قبل التصوير، ما جعلها تؤدي حركاتها بكل سهولة وتلقائية.

وكان ظهور روبي في دور الاكشن مفاجأة للجمهور الذي اعتاد على جمالها المستمر وأنوثتها، إلى جانب رقصها الدائم في حفلاتها، ما جعلهم ينتظرون رؤية الوجه الآخر لها، ومن المقرر أن تقدم العديد من الأغاني خلال أحداث الفيلم.

فيلم عصابة الماكس من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، وآخرين، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم أحمد السقا، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي، ومن إخراج حسام سليمان.

فيلم اللعب مع العيال

وينافس محمد إمام في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 من خلال فيلم اللعب مع العيال، الذي أعاد لأذهان الجمهور تجربة والده الزعيم عادل إمام الناجحة من خلال فيلم اللعب مع الكبار، والذي تم تقديمه عام 1991؛ لاسيما وأن الفيلم يجمعه مع المخرج شريف عرفة، والذي سبق وتولي إخراج فيلم الزعيم عادل إمام.

وظهر خلال برومو فيلم اللعب مع العيال، العديد من المشاهد الكوميدية بتوقيع المخرج شريف عرفة، والتي يغلب عليها كوميديا الموقف، ما جعل الجمهور يتنبأ بالنجاح الساحق للفيلم في إعادة أمجاد والده الزعيم عادل إمام.

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، ويزو، حجاج عبدالعظيم، أسماء جلال، مصطفى غريب، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة.