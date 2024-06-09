«الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءًا من الثلاثاء المقبل، بعد تراجع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال الساعات الماضية، وإليك توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة.

الاثنين 10 يونيو

يسود غدا الاثنين طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تضرب حركة الرياح بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.

الثلاثاء 11 يونيو

يسود يوم طقس حار على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتضرب الرياح بعض المناطق، وإليك درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 29 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة.

الأربعاء 12 يونيو

طقس حار على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.