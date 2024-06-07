تقلبات مفاجئة في حالة الطقس خلال 72 ساعة.. «هتشوف فصول السنة كلها»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة، إذ تسود حالة من التقلبات الجوية وتغيرات مفاجئة، تجمع ما بين الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وسقوط أمطار على عدة مناطق.

سقوط أمطار في ظل الموجة الحارة

وأظهر آخر تحديث لحالة الطقس ظهور تكونات للسحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وخاصة مدن حلايب وشلاتين ومرسى علم، متوقعة أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك في ظل استمرار الموجة شديدة الحرارة.

هل تستمر الموجة الحارة؟

وبشأن الموجة الحارة أوضحت الأرصاد الجوية أنها ما زالت مستمرة السبت، وتبدأ في الانكسار تدريجيًا يوم الأحد، حيث تشهد مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، انخفاضًا طفيفًا ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، محذرة من أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 32 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.