أسباب وجود ثقوب وفراغات هواء بالجبنة.. «ماتعملهاش في البيت»

يلجأ البعض إلى إعداد الجبن في المنزل، بدلًا من شرائها جاهزة، لذا قد يحدث فراغات وفقاعات في الجبن، نتيجة استخدام المنفحة، أو اتباع بعض الأخطاء، لذا فإن هناك طريقة آمنة لتحضير الجبن، ونسبة نجاحها عالية.

وأوضحت الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra، أن المنفحة سبب رئيسي لوجود فراغات وفقاعات في الجبن، بالإضافة إلى بعض الأخطاء الأخرى، ما يؤدي إلى مشكلة، عند إعداد الجبن في المنزل، إذ تظهر بعض الثقوب وفقاعات الهواء:

أسباب ظهور فقاعات هواء داخل الجبن

إضافة المنفحة أو البديل في اللبن، دون التقليب جيدًا، لاندماج السائل والمنفحة.

عدم ترك اللبن في مكان دافئ لفترة كافية، لذا لا يتماسك ويتحول إلى جبن.

استخدام حليب يحتوي على نسبة عالية من الدهون، أي لا يكون خاليًا من الدسم أو نصف دسم، فأفضل اختيار عند عمل الجبن، هو الحليب كامل الدسم.

وينصح باتباع بعض الخطوات عند عمل الجبن الأبيض، أهمها خلط اللبن جيدًا بعد إضافة المنفحة، وتركه في مكان دافئ لفترة كافية.

طريقة عمل الجبنة الكريمي بدون استخدام المنفحة

المقادير:

2 كوب زبادي.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب قشطة أو وش اللبن.

قطع جبن مثلثات حسب الرغبة.

نصف كوب زبادي.

طريقة عمل الجبنة الكريمي بدون منفحة