ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش يوميا؟.. تحذير لهذه الفئة

يقبل المواطنون على تناول الجبنة القريش لقيمتها الغذائية، إذ يتم إعدادها عادةً من حليب الماعز أو البقر، وتضاف إليها مواد تحضيرية مثل الحمضيات لتكون جاهزة للاستهلاك، وعادًة ما تستخدم الجبنة القريش في العديد من الوصفات الشهية مثل المقبلات، السلطات، وأطباق المكرونة.

وعلى الرغم من فوائد الجبنة القريش الكبيرة، يتساءل العديد من ما عن الأضرار والمميزات التي تسببها للجسم حال تناولها بشكل يومي، وهل هناك فئة ممنوعة من تناول الجبنة القريش؟

ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش يوميا؟

وأجاب الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية، عن السؤال، حول ما يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش يوميًا، التي جاءت على النحو التالي، وفقًا لحديثه لـ «الوطن»، مؤكدًا إن الجبنة القريش تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية نظرًا لمكوناتها الأساسية وطريقة تحضيرها.

غنية بالبروتين:

الجبنة القريش تحتوي على كمية جيدة من البروتين، الذي يعتبر أساسيًا لبناء وتجديد الأنسجة في الجسم.

تحتوي الجبنة على كميات جيدة من الكالسيوم، الذي يعزز صحة العظام والأسنان.

بالإضافة إلى الكالسيوم، قد تحتوي الجبنة القريش على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل فيتامين B12 والفوسفور.

نظرًا لقوامها الناعم والكريمي، فإن الجبنة القريش قد تكون أسهل في الهضم مقارنة ببعض أنواع الجبن الأخرى.

في العادة، تحتوي الجبنة القريش على نسبة منخفضة من الدهون، مما يجعلها خيارًا صحيًا لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

بفضل احتوائها على البروتين والدهون الصحية، قد توفر الجبنة القريش الطاقة اللازمة للجسم خلال اليوم.

ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش يوميا؟

ونصح الدكتور كريم جمال في النهاية، تناولها يوميًا خلال النظام الغذائي المتوازن، لكن على مريض الكلى التقليل منها لأنها تحتوي أيضًا على نسبة معتدلة من الصوديوم والدهون، وقد تكون مُضرة له عند تناولها بكميات كبيرة.