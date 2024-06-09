عرض برنامج المراقب، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: بعد بيانات التوظيف الأمريكية.. هل تتغير توقعات خفض الفائدة؟

زيادة الوظائف غير الزراعية

وشهدت توقعات خفض الفائدة الأمريكية تغيرات كبيرة بعد صدور تقرير الوظائف الأخير، والذي جاء أعلى من التوقعات، البيانات أصدرت زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 272 ألفا خلال الشهر الماضي، وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% عن أبريل 4.1% عن العام الماضي بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4% من 3.9% ليقفز إلى هذا المستوى للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

ويعد تقرير الوظائف الأمريكية من آخر التقارير الرئيسية التي سيراها مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع القادم، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عقدين فيما سيتم إصدار تقرير التضخم الذي تتم مراقبته عن كثب قبل قرار الفيدرالي.