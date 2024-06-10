محافظ مطروح يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاتصال تليفونيا بأوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح، وأسرهم لتهنئتهم على التفوق وتحقيق المراكز الأولى بالمحافظة.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح

وبحسب بيان محافظة مطروح فإن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح هم كما يلي:

الطالبة سما هاني إسماعيل - معهد فتيات مطروح - المركز الأول - بنسبة 100%

الطالبة رقية سيد سعد - معهد فتيات مطروح - المركز الثاني - بنسبة 99.4%

الطالبة سلسبيل أحمد عبد البديع - معهد عمر بن عبد العزيز - المركز الثالث - بنسبة 99.2%

الطالبة إسراء حمدان صبري - معهد عمر بن عبد العزيز - المركز الرابع - بنسبة 99%

الطالب محمد خالد محمد - معهد بنين مطروح النموذجي - المركز الرابع مكرر - بنسبة 99%

الطالبة جويرية محمود الشحات - معهد عمر بن عبد العزيز - المركز الخامس - بنسبة 98.8%

الطالب محمود هشام إبراهيم - معهد عمر بن عبد العزيز - المركز السادس - بنسبة 98.7%

الطالبة علا عبد الباسط سليمان - معهد فتيات مطروح النموذجي - المركز السابع - بنسبة 98.2%

الطالبة ملك أحمد إبراهيم - معهد الرويسات بالحمام - المركز الثامن - بنسبة 97.8%

الطالبة مريم محمد حسين - معهد عمر بن عبد العزيز - المركز التاسع - بنسبة 97.7%

الطالبة حبيبة عبد الهادي الشحات - معهد فتيات مطروح النموذجي - المركز العاشر - بنسبة 97.4%