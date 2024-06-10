أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية بالإسكندرية للعام الدراسي الحالي.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية في الإسكندرية

وحددت المديرية موعد امتحانات الدور الثاني، ليكون لمدة 5 أيام متتالية تبدأ في 27 يوليو وحتى 31 يوليو، وتقرر أن تعقد لجان الامتحانات في الفترة الصباحية فقط بجميع مدارس محافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» أنه تم تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية 2024 بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وتم مراعاة الإجازات والعطلات وإعطاء الوقت الكافي لأبنائنا الطلاب لاستذكار دروسهم ومراجعتها بشكل جيد ليتمكنوا من اجتياز الامتحانات ويحصلون على درجات النجاح وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 2024/7/27 وتستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 2024/7/31.

الامتحانات في الفترة الصباحية فقط

وأوضح الدكتور أبو زيد، أن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الثلاثة الرابع والخامس والسادس جميعها في نفس التاريخ المحدد، وتقرر أن تجرى الامتحانات في الفترة الصباحية فقط بخلاف امتحانات الدور الأول ويترك لكل إدارة تعليمية تحديد مواعيد امتحان اللغة الأجنبية المستوى الرفيع وزمن إجابتها ساعتان واللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف بمدارس اللغات الرسمية والخاصة.