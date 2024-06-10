أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية بالإسكندرية للعام الدراسي الحالي.

وحددت المديرية موعد امتحانات الدور الثاني لمدة 6 أيام متتالية تبدأ في 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس وتقرر أن تعقد لجان الامتحانات في الفترة الصباحية فقط بجميع المدارس الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» أنه تم تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية 2024 بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية في أوائل شهر أغسطس ولمدة 6 أيام إعطاء الوقت الكافي لأبنائنا الطلاب لاستذكار دروسهم ومراجعتها بشكل جيد ليتمكنوا من اجتياز الامتحانات ويحصلون على درجات النجاح وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 2024/8/2 وتستمر لمدة 6 أيام وتنتهي الخميس 2024/8/8.

امتحانات المرحلة الإعدادية

وأشار إلى أن امتحانات المرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة الأول والثاني والثالث تبدأ في نفس التاريخ المحدد، وتخصص مدة 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء وتقرر أن تجرى الامتحانات في الفترة الصباحية فقط بخلاف امتحانات الدور الأول ويترك لكل إدارة تعليمية تحديد مواعيد امتحان اللغة الأجنبية المستوى الرفيع وزمن إجابتها ساعتان واللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف بمدارس اللغات الرسمية والخاصة.