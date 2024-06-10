سورة في القرآن احرص على قراءتها بالعشر الأوائل من ذي الحجة.. «اكسب أجرها»

صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، سُنة للتقرب إلى الله عز وجل، لكسب الأجر وتحصيل الثواب، ففي هذه الأيام يحرص المسلمون على القيام بالعبادات المحببة إلى الله منها قراءة القرآن، وهو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك سورة يجب قراءتها والعمل بها خلال هذه الأيام المباركة، أوضحها الداعية مصطفى حسني من خلال منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به «إنستجرام».

سورة يجب قراءتها في شهر ذي الحجة

أوضح في منشور عن ماهية تلك السورة التي يمكن للمؤمنين أن يتحصنوا بها ويقرأوها جيدًا في شهر ذي الحجة، وخاصةً خلال العشر الأوائل قبل عيد الأضحى، وأكد أنه في أيام العشر من ذي الحجة يجب أن يفعل الجميع الخير للتعرض لنفحات الله وكسب الأجر: «اقرأوا كلماته وتوغلوا في معانيها، وهذه السورة هي سورة الأنعام، هي سورة طويلة 165 آية بتتختم في الجزء الثامن، تسمى سورة العقيدة عند العلماء، لأن أغلبها عن معتقداتنا تجاه أركان الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره».

فضل سورة الأنعام

وأكد أنه يجب الاقتداء بسورة الأنعام وقراءتها للموعظة والفخر بأن الله اختار لك دين الإسلام كعقيدتك السليمة، فهو من النعم التي يجب أن تبقى ممتن لها طوال حياتك: «بتخلي في إحساس الفخر بأن الإنسان مسلم، وتخلي المسلم شايل دينه على راسه وحاطه في قلبه وأولوياته بناءً على النعمة إللي فخور وممتن إنه جزء منها، ويبقى الإنسان بقى عنده حب النبي لو موجود وشافنا بنقتدي بيه هيكون فرحان إزاي وبالتالي هيضاعف الأعمال إللي بيتقرب بيها لله».

وأضاف أنه من خلال قراءة سورة الأنعام نرى أنه فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها: «ده النظام إللي بيحكمنا، فما بالك لو عملت ثواب ربنا بيضاعفه أكتر بكتير فيجب أن تتوجه وتهتم بما أمرك الله به»، وتقتدي بقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، وتدعو الله دائمًا فيضاعف لك الثواب والأجر في الـ10 الأوائل من ذي الحجة».