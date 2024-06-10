إيهاب الخطيب لـ«بين السطور»: منتخب مصر سيصل لكأس العالم.. وحسام حسن مدرب ممتاز

أكد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن حسام حسن كان يستحق فرصا كثيرة مع المنتخب المصري، موضحا أن تلك الفرص تأخرت كثيرًا على الرغم من تاريخه، وخبراته العديدة، قائلًا: «حسام حسن من لاعيبة الكرة المميزين، وكابتن الجوهري كان دائما يتحدث عنه بأنه سيصبح مدربا كبيرا يومًا ما».

المباراة الأولى للكابتن حسام حسن كانت ممتازة

وأكد خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «أن المباراة الأولى للكابتن حسام حسن كانت ممتازة»، موضحا أن كل اللاعيبة في مباراة بوركينا فاسو، أدوا بشكل كويس، ومجموعتنا من أسهل المجموعات، وفرصة التغلب على تلك المنتخبات موجودة، متمنيًا النجاح لمنتخب مصر: «95% منتخب مصر سيصل لكأس العالم».

انتهاء أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

وعن أزمة محمد صلاح مع الكابتن حسام حسن أكد أن: «لولا وقفة وزير الشباب والرياضة في أزمة حسام حسن ومحمد صلاح، لما كانت الأزمة لم تنتهي».