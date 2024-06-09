ناقد رياضي يكشف استعدادات منتخب مصر لمباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

قال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، عن آخر استعدادات منتخب مصر لمبارة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، إنَّ منتخب مصر غداً في تمام الساعة السابعة سيخوض مرانا رئيسيا على الملعب الخلفي للمباراة بجانب مؤتمر صحفي وفني سيعقد للكشف عما سيرتديه كل فريق خلال المباراة، أي ألوان الزي الرياضي.

«إبراهيم»: منتخبنا قادر على الفوز معنوياً وفنياً

وتابع «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، تقديم الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ المباراة سيتم عقدها غداً في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والمنتخب المصري سجل حتى الآن 9 نقاط متصدراً بذلك مجموعته، ومنتخبنا وفقاً للاستعدادات فهو قادر على فنياً ومعنوياً على الفوز.

لاعبو منتخب مصر اعتادوا اللعب في مثل أجواء غينيا بيساو

واستطرد: «موعدنا مع منتخب غينيا بيساو غداً وبيننا وبينه 7 نقاط ورغم أن الجو به قدر من الرطوبة العالية إلا أن لاعبي منتخبنا اعتادوا اللعب في مثل هذه الأجواء، ونحن قادرون على حصاد الفوز في هذه المباراة».