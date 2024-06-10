هل يرتفع تنسيق طب 2024 عن العام الماضي؟.. مصادر توضح

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حقيقة ارتفاع تنسيق كلية الطب 2024 عن العام الماضي، قائلة: «لا أحد يعلم ذلك حتى يتم الانتهاء من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2024 ومعرفة اتجاه رغبات الطلاب خلال عملية التسجيل»، موضحة أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات سواء القطاع الطبي أو الهندسي أو النظري تقع تحت مبدأ العرض والطلب للطلاب ومدى رؤيتهم للتخصصات التي يرغبون من خلالها تحقيق أحلامهم.

تنسيق الجامعات 2024

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحديث عن الارتفاع لتنسيق كلية الطب 2024 أو انخفاضه مبكر جدا، لأن امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ من اليوم وكذلك موعد إعلان نتائجها لم يتم حسمه، فضلا عن أن عدد الطلاب المقرر لكليات الطب لم يتم حسمه، لافتا إلى أن الحدود الدنيا للقبول بأي كلية يتوقف على عدد من العوامل تتمثل في الإعداد المقرر قبولها في الكليات وشرائح مجاميع الثانوية العامة وكذلك نسب إقبال الطلاب على الكليات.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والحدود الدنيا للكليات بها يتوقف أيضا على مدى الإقبال والأعداد المقررة لكل كلية والتي يتم حسمها من قبل الجامعات من خلال تطبيق «التنسيق الداخلي».

وتستعرض «الوطن» في الصورة التالية الحدود الدنيا لتنسيق كلية الطب 2023 في الجامعات الحكومية: