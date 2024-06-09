تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. والأوراق المطلوبة لطلاب الشهادات الأجنبية

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، تفاصيل الأوراق المطلوبة للتقديم المبكر بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة العام السابق 2023 والشهادات المعادلة الأخرى التي تظهر كافة نتائجها قبل يوم 25 يوليو المقبل، منوهة بأن التقديم مفتوح في الجامعات الخاصة والأهلية وفقا لتنسيق الجامعات الخاص بطلاب الشهادات المعادلة العام الماضي.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الشهادات المعادلة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الأوراق المطلوبة لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الشهادات المعادلة، وكذلك الأوراق المطلوبة للشهادة الثانوية المصرية:

شهادة الثانوية العامة المصرية

أصل شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات معتمد من الإدارة العامة للامتحانات أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

أصل شهادة الميلاد.

شهادة قيد من الجامعة المسجل بها الطالب العام الماضي.

صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب (الأب - الأم).

شهادة الميلاد الأصلية.

شهادة قيد من الجامعة المسجل بها الطالب العام الماضي.

صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب (الأب - الأم).

وبالنسبة للشهادات السعودية لا بد من إحضار امتحان القدرات.

أما الشهادة اليمنية تقدم الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني والثالث الثانوي.

خطاب لإقامة الطالب وولى أمره بالنسبة للشهادة السودانية واليمنية عام دراسي كامل.

شهادة الدبلومة الأمريكية

أصل شهادة الكارتون (GPA) المدرسية الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر موثقة من الخارجية المصرية.

المدارس من خارج مصر

تقديم خطاب من الاميديست بالدقي بأن المدرسة معتمدة ضمن رابطة المدارس الأمريكية، وموثقة من الخارجية المصرية وشهادة الإعدادية المصرية أو التسلسل الدراسي كاملا من 61 إلى 612 موثق من الخارجية المصرية.

شهادة الميلاد.

شهادة قيد من الجامعة المسجل بها الطالب العام الماضي، وصورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب (الأب - الأم).

شهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE

- لقبول شهادات الثانوية الإنجليزية يشترط أن يكون الطالب دارس 8 مواد في المستوى العادي حد أدنى تقدير (C) على أن توثق جميع الشهادات من ثلاث جهات: (المركز الثقافي البريطاني الخارجية المصرية - الإدارة العامة للامتحانات).

- شهادة الإعدادية المصرية أو التسلسل الدراسي كاملا من (61) إلى (612) موثق من الخارجية المصرية أو خطاب من وزارة التربية والتعليم يفيد بأن الطالب استوفى متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي، واختبار اللغة العربية والتربية الدينية موثق من الإدارة التعليمية.

- شهادة الميلاد موثقة.

- صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب (الأب - الأم).