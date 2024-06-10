علامة تحذيرية لجرثومة المعدة أثناء فصل الصيف.. عرض خطير احذره

جرثومة المعدة من الأمراض التي تصيب الكثيرين في المراحل العمرية المختلفة، فهي بكتيريا دقيقة للغاية تأثيرها على جدار المعدة مؤلم، وما لا يعرفه العديد من الناس أن لديها الكثير من الأعراض المرضية، كما أن هناك علامة شائعة تزداد في فصل الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة.

أعراض جرثومة المعدة

الجرثومة تبدأ باختراق جدار المعدة ومن ثم إفرازها للأمونيا، وقيامها بتقليل أحماض المعدة وبالتالي تؤثر على الأمعاء والبطن، وهو ما أوضحته الدكتورة هايدي فايز، أخصائي طب الباطنة والأمعاء، إذ أكدت أن الجرثومة تسبب قرحة هضمية، إضافة إلى الكثير من الأعراض، وهي:

الشعور بالغثيان.

القَيء.

التقلصات الشديدة.

ألم في الأمعاء.

تقلصات الجهاز الهضمي.

الانتفاخ الشديد.

فقدان الوزن غير المقصود.

شحوب الوجه.

التعرق الشديد.

علامة في فصل الصيف تدل على جرثومة المعدة

وأوضحت «فايز»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه خلال فصل الصيف يواجه عدد كبير من الأشخاص مشاكل في المعدة، ويزداد خطر الإصابة بجرثومة المعدة بصفة خاصة بسبب ارتفاع مستويات الرطوبة وتلوث الطعام، الذي يؤدي بدوره إلى ضعف جهاز المناعة والتهابات المعدة، وتظهر في صورة أعراض من الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم، وتتطور الإصابة إلى قرح في المعدة أو التهابات في الأمعاء.

كيف تحمي نفسك من جرثومة المعدة؟

وعبرت «فايز»، أنه يجب باستشارة الطبيب، تناول المضادات الحيوية التي تتضمنها الخطة العلاجية، بالإضافة إلى مضادات تقلصات البطن، وإجراء تغييرات غذائية، وقدم محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، روشتة للوقاية من جرثومة المعدة، وللحفاظ على الصحة خلال الإصابة بها وتقنين الألم، يجب اتباع التالي:

تجنب الأطعمة المحفزة لحموضة المعدة، مثل الليمون والبرتقال والأحماض.

الحد من تناول الأطعمة المقلية.

تجنب اللحوم المصنعة، خاصةً خلال هذه الفترة مع الإقبال على تناول مختلف اللحوم في عيد الأضحى.

شرب الشاي الأخضر وتناول العسل بشكل دوري.

طهي الأطعمة لمرضى جرثومة المعدة بزيت الزيتون.

طرق الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة

كما يجب تناول الفواكه والخضراوات، التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وتناول بعض من المكسرات من عين الجمل واللوز، لكونها غنية بأوميجا 3 المفيدة لعلاج جرثومة المعدة.