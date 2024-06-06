دول عربية وإسلامية تتحرى هلال ذي الحجة اليوم.. اختلاف في الموعد بين 8 دول

فيما تستعد غالبية الدول العربية والإسلامية لإعلان موعد غرة ذي الحجة مساء اليوم الخميس، يتواجد نحو 8 دول حول العالم تختلف في موعد الإعلان وبداية الشهر الهجري.

استطلاع هلال العيد

وبحسب بيانات صادرة عن مركز الفلك الدولي فضلا عن دور الإفتاء في عدد من الدول حول العالم، بينها مصر، يستطلع هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، على أن تكون بداية العشر من ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو، وعليه يصبح الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها، وفقا للتقديرات الفلكية، والتي ينتظر تأكيدها بحسب استطلاعات الهلال.

وعلى النقيض، هناك 8 دول حول العالم، وهي «إندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، وبنغلادش، وباكستان، وإيران، والمغرب، وغانا»؛ لم تستطلع هلال ذي الحجة، اليوم الخميس، بل غد الجمعة عكس بقية الدول الإسلامية، وعليه يبدأ شهر ذي الحجة يوم السبت 8 يونيو، ما يشير إلى أن 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

المغرب الدولة العربية الوحيدة

ومن بين الدول الـ8 التي تخالف موعد بداية شهر ذي الحجة، تأتي المغرب كدولة عربية وحيدة، هذا ما أكده عبد الحفيظ باني، باحث الفلك المغربي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «باني» إن رؤية هلال شهر ذي الحجة ستكون سهلة عند غروب شمس يوم الجمعة 29 ذي القعدة الموافق 7 يونيو، وفي إطار ذلك توافق غرة شهر ذي الحجة السبت 8 يونيو، وبالتالي فإن عيد الأضحى سيكون الاثنين 17 يونيو، وفقا للحسابات على أن يجرى التأكيد بعد إصدار بلاغ رسمي من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.