636 مليون مسلم يحتفلون بالعيد الاثنين في 9 دول.. بينها دولتان عربيتان

مع إعلان الدولة الإسلامية موعد بداية شهر ذي الحجة المرتبط بموعد عيد الأضحى المبارك، كشفت الاستطلاعات أن هناك نحو 9 دول إسلامية وعربية تحتفل بالعيد في توقيت مخالف عكس باقي الدول، والمتزامن يوم الاثنين 17 يونيو فيما تحتفل أغلب الدول يوم الأحد 16 يونيو 2024.

636 مليون مسلم يحتفلون بالعيد الإثنين

ويبلغ عدد المسلمين حول العالم نحو 2.08 مليار نسمة وفقًا لتقديرات عام 2023 من استطلاعات الأمم المتحدة الأخيرة، بينهم نحو 636 مليون و539 الف و985 مسلم يحتفلون بعيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو 2024.

ومن بين أوائل الدول التي أعلنت مخالفة موعد بداية شهر ذي الحجة، كانت دولة عمان والتي يبلغ عدد المسلمين بها نحو 2.9 مليون نسمة، تلتها دولة المغرب التي يبلغ عدد المسلمين بها نحو 37,441,113 مليون نسمة.

أعداد المسلمين في الدول المخالفة

وخالفت 7 دول إسلامية أيضا موعد بداية ذي الحجة، وهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا، بسبب أن بداية شهر ذي القعدة في هذه الدول كانت أيضا مخالفة، وحول عدد المسلمين، في هذه الدول، بحسب ما جاء في مواقع الخاصة للدولة بجانب تقديرات مركز بيو للأبحاث، وهي كالآتي..

- إندونيسيا 243,298,715 نسمة، وتعد تلك الدولة من أكثر الدول التي تحتوي على أكبر عدد من المسلمين حول العالم.

- ماليزيا 22,902,635 نسمة

- بروناي 340 ألف نسمة

- بنجلاديش 158,525,744 مسلم

- باكستان 236,321,096 مسلم

- إيران 88,872,426 مسلم

- غانا 3,860,000 شخص