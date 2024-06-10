وصول ورق أسئلة امتحان التربية الدينية إلى لجان الثانوية العامة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية، اللتان يؤديهما طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم، في أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة إلى جانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، عدة تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وهي:

- توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة.

- تطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل في مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

- التأكد من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة، وعدم ترك أي كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق، وتسليمها لرئيس اللجنة.

عدد طلاب الثانوية العامة

- التأكد من جمع أوراق الإجابة «البابل شيت والمقالي»، موجهة بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل تأكيد تسليم الطلاب الورقتين معًا.

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة يبلغ 745 ألفًا و86 طالبًا.

- عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة.

- عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981 لجنة.

عدد لجان التقدير

- عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7 لجان.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84.

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبًا.

عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبًا.

- عدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان 255 طالبًا.

- عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طلاب.

- يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان 1646 طالبًا.