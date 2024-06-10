توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان.. والتفتيش بالعصا الإلكترونية

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي التوافد على لجان الامتحانات، لأداء أول يوم في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي 745 ألفا و86 طالبًا امتحان التربية الدينية في 1981 لجنة، و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبا مكفوفا، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى امتحان مادة التربية الدينية، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية»، والسماح بدخول الطالب للجنة الامتحان من الساعة الثامنة و50 دقيقة، حتى يتمكن الطالب من كتابة بياناته على ورقة البابل شيت في 10 دقائق، على أن يتم توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب مع بدء الوقت المخصص للامتحان وهو التاسعة صباحا.

ويبدأ امتحان التربية الدينية للثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح اليوم ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، لينتهي في الساعة العاشرة ونصف، على أن يبدأ امتحان مادة التربية الوطنية الساعة الحادية عشرة صباحا ضمن المواد غير المضافة للمجموع.