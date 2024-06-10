مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024.. اعرف التفاصيل الكاملة

يلجأ الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى البحث عن بدائل الثانوية العامة، والتي تأتي في مقدمتها مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024، لذا نوضح خلال التقرير التالي مميزات تلك المدارس والتفاصيل الكاملة المتعلقة بها.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024.. التفاصيل الكاملة

وبالنسبة للتفاصيل الكاملة التي تخص مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024 جاءت كالآتي:

1- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

2- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

3- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة في مصانع وشركات الشريك الصناعي.

4- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

5- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

مدارس حكومية نموذجية

وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات، والتي تخضع لمجانية التعليم، فضلًا عن أنها تقوم على الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبالنسبة للمناهج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتكون من 3 محاور أساسية وهي كالتالي:

1- العلوم الفنية في مجال التخصص.

2- العلوم الأساسية والثقافية.

3- التدريب العملي.