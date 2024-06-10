قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم الليلة

لقاء مهم تترقبه الجماهير المصرية مساء اليوم، مع بدء إطلاق صافرة البداية في مباراة مصر وغينيا بيساو، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.

قناة مجانية لنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنقل أحداث مبارة مصر وغينيا في تصفيات كأس العالم، عبر قناة مجانية وهى قناة «أون تايم سبورت»، بعد نجاح شبكة «أون سبورت» في شراء جميع مباريات المنتخب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العام 2026، سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وذلك عبر البث الفضائي للشبكة.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والحكام

ومن المقرر أن يطلق صافرة البداية اليوم في مباراة مصر وغنينا، الحكم الدولي السوداني محمود على إسماعيل، وذلك في تماما الساعة 7 مساء، وذلك على ملعب «24 سبتمبر»، ويساعده كل من الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والسوداني صبري محمد فاضل حكم رابع.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العام

ويتصدر المنتخب المجموعة الأولى ، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على منتخبات «جيبوتي، وسيراليون، وبوركينا فاسو».

ترتيب منتخب غينيا بيساو في تصفيات كأس العام

منتخب غينيا ياتى ترتيبه في المركز الثاني من المجموعة، وذلك برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز مرة واحدة على جيبوتي، وتعادل مع كل من بوركينا فاسو وإثيوبيا.