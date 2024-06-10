تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شوارع القاهرة والجيزة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، تقريرا عن الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

كثافات مرورية في عبد المنعم رياض

يشهد ميدان عبد المنعم رياض كثافات مرورية نسبية في شوارع متفرقة، وكذلك الأمر على طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما عن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فيشهد بعض الكثافات البسيطة.

وهناك مناطق من كورنيش النيل تشهد ازدحامًا متوسطًا للاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، كما يوجد كثافات مرورية متحركة عند كوبري ومستمرة حتى العباسية، أما منطقة غمرة في اتجاه العباسية فتشهد سيولة مرورية.

ويشهد محور النصر كثافات مرورية وصولًا إلى المنصة، وكثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى الزاوية الحمراء فيشهد كثافات مرورية.

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد طريق الدائري بعض الكثافات المرورية بعد النزلات، ويوجد أيضا كثافات بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فيشهد كثافات نسبية، وتنتهي عند طالعة الدائري من ميدان لبنان.