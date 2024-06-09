«الأرصاد» توضح أمرا يحدث لأول مرة منذ 20 عامًا.. ماذا حدث في الطقس؟

شهدت الفترة الأخيرة موجات حارة، استمرت لمدة طويلة، تجاوزت الـ10 أيام، مما يجعله أمرًا غريبًا، مقارنة بالسنوات الماضية، التي لم تتجاوز فيها طول الموجة الحارة 3 أيام، خاصة مع وصول درجات الحرارة إلى 48 درجة و49 درجة، لذا فإن الأحوال الجوية أصبحت غير عادية.

أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثه لـ«الوطن»، أن اشتداد الموجة الحارة يومي الخميس والجمعة الماضيين، ووصول درجة الحرارة في محافظة أسوان إلى 49 درجة، ليس أمرًا نادرًا حدوثه، ففي 6 يونيو عام 2006، سجلت أسوان ما يقرب من هذه الدرجات.

محافظات جنوب الصعيد تسجل أعلى درجة حرارة

على مدار 20 عامًا، سجلت محافظات جنوب الصعيد، أعلى معدلات درجات الحرارة، خاصة درجتي 47 درجة و48 درجة، فارتفاع درجات الحرارة بشدة، أمرًا طبيعيًا ولا يحدث لأول مرة، كما يعتقد البعض، بحسب «القياتي».

طول الموجات الحارة أمر غير عادي

يعتبر طول الموجات الحارة التي حدثت بالفترة الأخيرة، أمرًا غير عادي، ولم يتم الاعتياد عليه من قبل، فمن 15 عامًا إلى 20 عامًا، كانت الموجة الحارة لا تتخطى الـ3 أيام، أما حاليًا فالأمر يختلف تمامًا، إذ تصل إلى 10 أيام وأكثر من ذلك، وفقًا لعضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

ماذا حدث في صيف 2023؟

ففي صيف العام الماضي 2023، تحديد شهر يوليو، حدثت موجة حارة جدًا، تجاوزت الـ14 يومًا، وكان أمرًا غريبًا، لحدوثه لأول مرة.