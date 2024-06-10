«الأرصاد»: انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على محافظات الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض مؤقت في درجات الحرارة اليوم على محافظات جنوب الصعيد بين 2 لـ3 درجات، حيث تتراوح قيم الحرارة العظمى بين 39 حتى 42 لأول مرة منذ نحو 10 أيام.

انخفاض مؤقت في درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ الانخفاض لن يستمر سوى 24 ساعة فقط، وبداية من الغد تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا مرة أخرى، مع بداية موجة شديدة الحرارة تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة على شمال وسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 37 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 38 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 39 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 39 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 40 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 41 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 42 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 39 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 42 الصغرى 24.

درجات الحرارة على جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم

شرم الشيخ: العظمى 39 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 39 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 39 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 39 الصغرى 28.

سيوة: العظمى 40 الصغرى 28.