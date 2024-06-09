تحذير من موجة حر شديدة خلال وقفة عرفات وعيد الأضحى.. ما السبب؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حر شديد، تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى الأسبوع المقبل، لتشمل جميع أنحاء مصر، وتتزامن مع وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى، إذ تزيد قيم درجات الحرارة العظمى على جميع الأنحاء.

طقس وقفة عرفات

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض يوم الثلاثاء لتأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد من فترات ظهور أشعة الشمس، ويتزامن هذا مع تعرض البلاد لكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة.

وأضافت: «نشهد ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، إذ تسجل قيم الحرارة العظمى على القاهرة، بداية الأسبوع المقبل، ويوم وقفة عرفات نحو 42 درجة في الظل، في حيث تصل الحرارة العظمى على المحافظات الجنوبية نحو46 درجة مئوية في الظل».

طقس شديد الحرارة

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من النسب المسجلة، بسبب وجود ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة في الجو، وبالتالي فإن طقس السبت المقبل يوم وقفة عرفات في مصر سيكون شديد الحرارة.