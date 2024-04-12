حالة طقس ثالث أيام العيد.. أجواء مستقرة ومناسبة للاستمتاع بالحدائق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار حالة طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الأجواء مهيئة للخروج والاستمتاع بالحدائق والمتنزهات.

حالة طقس ثالث أيام العيد

أضافت «الأرصاد» في تقرير، إلى تراجع السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وسيناء وشمال الصعيد، مع انتهاء تأثير المنخفض الجوي الممطر الذي أثر على البلاد لمدة 96 ساعة، وتسبب في انخفاض درجات الحرارة، تزامنا مع كتل هوائية باردة زادت من انخفاض الحرارة.

نشاط الرياح بالمناطق المفتوحة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على محافظات القاهرة الكبرى، خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة خلال ساعات النهار، بسرعات تتجاوز أحيانا 30 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة الرياح في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر إلى 36 كيلومترا في الساعة، ما يجعلها مثيرة للرمال والأتربة معظم ساعات النهار، فى حين تسود رياح معتدلة باقي المدن والمحافظات.