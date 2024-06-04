كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع جارتها الشمالية بسبب بالونات القمامة

وقّع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، على اقتراح يدعو إلى التعليق الكامل للاتفاقية العسكرية الشاملة لخفض التوتر بين الكوريتين، ردا على حملة البالونات التي تحمل القمامة من كوريا الشمالية، والتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الأيام الأخيرة.

كوريا الجنوبية ستستأنف أنشطتها العسكرية

ونتيجة لذلك أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، استئناف جميع أنشطتها العسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري بينها وبين جارتها الشمالية وجزرها الحدودية الشمالية الغربية، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

مناورات قرب حدود كوريا الشمالية

وتشمل اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين التي تم توقيعها في 19 سبتمبر 2018، إنشاء منطقة برية عازلة يتم بموجبها تعليق تدريبات المدفعية والمناورات الميدانية، وإنشاء مناطق عازلة بحرية، وحظر إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية، بالإضافة لمناطق حظر الطيران بالقرب من الحدود لمنع الاشتباكات العرضية للطائرات، وبعد إلغائها يستعد الجيش الكوري الجنوبي لإجراء مناورات قرب حدود جارته الشمالية.